A Milli Takım'ın Gürcistan Maçının Bilet Satışları Başladı

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçının bilet satışlarını başlattı. Biletler Passo üzerinden satın alınabiliyor.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu müsabakanın bilet satışlarının başladığını duyurdu. Biletler Passo web sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek. Yapılan açıklamada, bilet satışlarının süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacağı, Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarlarının da ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabileceği aktarıldı.

Ayrıca bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

Batı Alt Orta Bloklar: 2.500 TL

Doğu Alt Orta Bloklar: 2.000 TL

Batı Alt Köşe Bloklar: 1.750 TL

Doğu Alt Köşe Bloklar: 1.750 TL

Doğu Üst Orta Bloklar: 1.500 TL

Batı Üst Köşe Bloklar: 1.250 TL

Doğu Üst Köşe Bloklar: 1.250 TL

Kuzey Alt: 900 TL

Güney Alt: 900 TL

Kuzey Üst: 900 TL

Güney Üst: 900 TL - İSTANBUL

