A Milli Takım'ın Gürcistan Maçı İçin Bilet Satışları Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül'de Gürcistan ile karşılaşacak. Maçın biletleri genel satışa çıktı ve misafir tribün bilet fiyatı 1000 lira olarak belirlendi. Biletler www.passo.com.tr üzerinden alınabilir.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile karşılaşacağı müsabakanın genel bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak maçın misafir tribün bilet fiyatları 1000 lira olarak belirlendi.

Futbolseverler, biletleri www.passo.com.tr veya Passo Mobil uygulamasından satın alabilecek.

Bu arada bilet satışında Passolig kart zorunluluğu aranmadığı da bildirildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı

Nebati yeniden bakan mı oluyor? Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin sahip çıktığı tutuklu Selahattin Yılmaz: İnanılmaz bir kumpasın içindeyim

Bahçeli'nin sahip çıktığı Yılmaz: İnanılmaz bir kumpasın içindeyim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.