A Milli Takım'ın ev sahipliği yapacağı statlar belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ermenistan ve Letonya ile oynayacağı iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak statlar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 8 Eylül'de Ermenistan ile oynanacak müsabakaya Eskişehir Yeni Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi. 15 Ekim'deki Letonya karşılaşmasının da Yeni Adana Stadı'nda oynanacağı aktarıldı.