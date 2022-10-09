A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nın eleme grupları belli oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nın eleme grupları belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan giren A Milli Takım ; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen kura çekimine A Milli Takım 4. torbadan katıldı. Gruplarda D Grubu'na düşen A Milliler; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Elemeler 23-25 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde gruplardaki son maçlar oynanacak. 21 Mart 2024 tarihinde ise Play-Off Yarı Finali oynanacak. Bu maçların kazananları 26 Mart 2024'te final maçına çıkacak. EURO 2024 Elemeleri grupları şu şekilde:

D GRUBU

Hırvatistan

Galler

Ermenistan

TÜRKİYE

Letonya

A GRUBU

İspanya

İskoçya

Norveç

Gürcistan

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

B GRUBU

Hollanda

Fransa

İrlanda Cum.

Yunanistan

Cebelitarık

C GRUBU

İtalya

İngiltere

Ukrayna

Kuzey Makedonya

Malta

E GRUBU

Polonya

Çekya

Arnavutluk

Faroe Adaları

Moldova

F GRUBU

Belçika

Avusturya

İsveç

Azerbaycan

Estonya

G GRUBU

Macaristan

Sırbistan

Karadağ

Bulgaristan

Litvanya

H GRUBU

Danimarka

Finlandiya

Slovenya

Kazakistan

Kuzey İrlanda

San Marino

I GRUBU

İsviçre

İsrail

Romanya

Kosova

Belarus

Andorra

J GRUBU

Portekiz

Bosna Hersek

İzlanda

Lüksemburg

Slovakya

Liechtenstein - İSTANBUL