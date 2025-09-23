A Milli Takım'ın Bulgaristan Maçı İçin Bilet Satışı Başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun üçüncü haftasında Bulgaristan ile 11 Eylül'de deplasmanda yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak mücadelenin biletlerinin genel satışına başlandığı belirtildi.

Taraftarların bin 750 lira olarak belirlenen misafir tribün biletlerini "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan alabileceği aktarıldı.

Bilet satışında Passolig kart zorunluluğunun aranmayacağı kaydedildi.