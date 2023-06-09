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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ve Galler maçları için aday kadrosu açıklandı. Kadroda Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu gibi isimler yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ve 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile oynayacağı maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'dan (TFF) yapılan açıklamaya göre A Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİ: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

DEFANS: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA/FORVET: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Milli Takım Letonya Galler Spor Haberler

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