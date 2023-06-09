A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ve Galler maçları için aday kadrosu açıklandı. Kadroda Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu gibi isimler yer alıyor.