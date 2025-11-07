Haberler

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Aday Kadrosu Açıklandı

Güncelleme:
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçları için aday kadrosunu ve programını belirledi. Takım, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Takımın aday kadrosu ve programı açıklandı.

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım'a çağrıldı.

Milli Takım aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor.

KALECİ

Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

ORTA SAHA

Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET

Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu. Oğuz Aydın, Yusuf Sarı

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kamp boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da gerçekleştirecek.

A Milli Takımımız, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmi antrenmanın ardından, saat 17.15'te Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa'ya gidecek.

Ay-Yıldızlılar, Bursa'ya varışı takiben, saat 19.45'te Türkiye - Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, saat 20.00'de stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Milliler, Bulgaristan karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a dönecek ve yeniden TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

A Milli Takım, 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da gerçekleştireceği resmi antrenmanın ardından, saat 15.00'te İspanya maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Sevilla'ya gidecek.

A Milli Takım kafilesi, Sevilla'ya inişin ardından mücadelenin oynanacağı La Cartuja Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu saat 19.00'da (TSİ 21.00) statta bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
