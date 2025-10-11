Haberler

A Milli Takım İçin Bulgaristan'da Resmi Maç Yemeği Düzenlendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, Bulgaristan'da düzenlenen resmi maç yemeği organizasyonuna Türkiye ve Bulgaristan futbol federasyonu yetkilileri katıldı. İki ülkenin federasyon başkanları, karşılaşma öncesinde birbirlerine başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacağı müsabakanın öncesinde resmi maç yemeği organizasyonu düzenlendi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen yemek organizasyonuna T.C. Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı'nın yanı sıra Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkanı Georgi Aleksandrov Ivanov, Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkan Vekili Atanas Ivanov Furnadziev, Bulgaristan Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Dobrin Gionov, Bulgaristan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Plamen Tzvetkov Manolov ile Bulgaristan 1. Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Atanas Karaivanov katıldı.

İki ülkenin federasyon başkanları, Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka için birbirlerine başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Bulgaristan Futbol Federasyonu heyetlerini bir araya getiren ve dostluk mesajlarının verildiği resmi maç yemeği organizasyonu, karşılıklı hediye takdimleriyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
