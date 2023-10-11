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A Milli Takım Hırvatistan'a ulaştı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. maçında A Milli Takım, Hırvatistan ile karşılaşmak üzere Hırvatistan'a ulaştı. Merih Demiral ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.