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A Milli Takım Hedefini Belirledi: Liderlik

A Milli Takım Hedefini Belirledi: Liderlik
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Karadağ'ı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, gruptan lider olarak çıkma hedeflerini açıkladı. Önlerindeki zorlu maçlara odaklandıklarını belirtti.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz, hedefimiz o." dedi.

Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakibi küçümsemediklerini söyledi.

Rakibin iyi oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Zor bir zeminde biraz zorlandık. Sonuna kadar inandık sabırla oynadık bugün oyundan kopmamaya çalıştık önemli olan buydu. Golü bulduktan sonra biraz daha rahatladık. Ama en önemlisi tabii ki oyundan düşmemekti. Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Önümüzdeki maç bizim için çok önemli olacak. Tabi Galler'in ve İzlanda'nın beraber kalması bizim için iyi oldu. İzlanda'da zor bir maç bekliyor bizi. Oraya gittim biliyorum soğuk bir havada zor olacak. İnşallah oradan galibiyetle döneriz. " ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, golü geç atmalarının takımın üzerinde bir baskıya neden olmadığını belirterek, "Bir baskı yaratmadı, eminim ki herkes buradan 4-0 ayrılacağımızı düşünüyordu. Biz o kafayla çıkmadık sahaya. Biz her rakibe saygı duyuyoruz. Biz oyunumuza odaklanmıştık bugün. Tabi zordu bizim için kolay değildi. Şansları bulduk mu, evet bulduk. Ama golleri atamadık. Ama bütün oyunu biz yönlendirdik. Tabi maçın analizini yapacağız. Hocamız eminim bize bazı şeyleri gösterecek. Ama oyuna giren çıkan herkes bugün yüzde 100'ünü verdi. En önemlisi de buydu." şeklinde konuştu.

Grubun diğer maçında Galler ve İzlanda'nın berabere kalmasının kendisi adına iyi olduğunu aktaran Hakan Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

"Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz, hedefimiz o. Maçtan sonra duyduk berabere kaldıklarını sevindik açıkçası. Ama şunu unutmamak gerekiyor. İzlanda zor bir rakip. Orada da zor bir maç olacağını biliyoruz. O yüzden şimdi dinlenme aşamasına geçeceğiz. Zor bir süreç bizi bekliyor. Ama dediğim gibi ben takıma güveniyorum inanıyoruz güzel bir havamız var. Bu galibiyetten sonra daha da güzel oluyor. İnşallah oradan da en iyi şekilde döneriz. Ben bu gruptan yüzde 90 çıkacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Spor

A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu Milli Takım Politika Karadağ Futbol Spor

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