A Milli Takım, Gürcistan Maçında 4 Değişiklikle Sahada

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçına göre Gürcistan karşısında 11'de 4 değişiklik yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları Bulgaristan maçına göre Gürcistan karşısına 11'de 4 değişiklikle çıktı. Montella; Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'e görev verdi.

Millilerin 11'i

A Milli Futbol Takımı mücadeleye; Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Atakan Karazor, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun bekledi.

Tribünler doldu

Kocaeli halkı, A Milli Futbol Takımı'nın bu önemli karşılaşmasında yalnız bırakmadı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratları futbolcuları maça hazırladı. - KOCAELİ