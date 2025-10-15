A Milli Takım, Gürcistan'ı 4-1 Mağlup Etti

Haberler

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında Gürcistan'ı 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Kenan Yıldız ve Merih Demiral'dan geldi.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Ovidiu Artene (Romanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 77 Salih Özcan), Arda Güler (Dk. 68 Orkun Kökçü), Kenan Yıldız (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Yunus Akgün (Dk. 68 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Oğuz Aydın)

Gürcistan : Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili (Dk 66 Gagnidze), Kvaratshkelia, Davitashvili (Dk. 72 Lobjanidze), Mikautadze (Dk. 46 Zivzivadze)

Goller: Dk. 14 Kenan Yıldız, Dk. 22 ve 52 Merih Demiral, Dk. 35 Yunus Akgün, (Türkiye), Dk. 64 Kochorashvili ( Gürcistan )

Sarı Kart: Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 84 Kochorashvili ( Gürcistan )

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.

52. dakikada Türkiye, Merih Demiral'ın kafa golüyle farkı 4'e çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında kale önünde iyi yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0.

64. dakikada Gürcistan, farkı 3'e indirdi. Davitashvili'nin topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kochorashvili, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.

81. dakikada çalımlarla ilerleyen Kvaratshkelia'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutu üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma, Türkiye'nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
