A Milli Takım, Gürcistan'ı 4-1 Mağlup Etti

(ANKARA) - A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayan maçı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetti.

Türkiye, 14. dakikada Kenan Yıldız, 22. ve 52. dakikalarda Merih Demirel ve 35. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle Gürcistan karşısında 4-0 öne geçti. Gürcistan 64. dakikada Giorgi Koçaraşvili'nin attığı golle skoru 4-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Türkiye, Gürcüstan'ı 4-1 mağlup etti.