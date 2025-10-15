Haberler

A Milli Takım, Gürcistan'ı 4-1 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Kenan Yıldız, Merih Demirel ve Yunus Akgün'ün golleri kaydedildi.

(ANKARA) - A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayan maçı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetti.

Türkiye, 14. dakikada Kenan Yıldız, 22. ve 52. dakikalarda Merih Demirel ve 35. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle Gürcistan karşısında 4-0 öne geçti. Gürcistan 64. dakikada Giorgi Koçaraşvili'nin attığı golle skoru 4-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Türkiye, Gürcüstan'ı 4-1 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merih Demiral'dan memleketinde iki gol

Memleketini görünce dayanamadı
Osimhen hat-trick yaptı, Nijerya Dünya Kupası umudunu sürdü

Tek başına tarih yazdı! Ne yaptın öyle Osimhen
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.