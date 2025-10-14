Haberler

A Milli Takım, Gürcistan'ı 4-1 Geçerek 6. Galibiyetini Aldı

A Milli Takım, Gürcistan'ı 4-1 Geçerek 6. Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile oynadığı 8. maçta 4-1 galip gelerek tarihindeki 6. galibiyetini elde etti.

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile oynadığı 8. karşılaşmada 6. galibiyetini elde etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Bu müsabaka ile birlikte iki ülke tarihlerinde 8. kez rakip oldu. Mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılan ay-yıldızlılar, rakibine karşı 6. galibiyetini kazandı. Kırmızı-beyazlılar diğer maçlarda ise 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Öte yandan A Milliler, Gürcistan ile yaptığı 3'ü resmi, 1'i de özel olmak üzere son 4 maçı da kazandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Zirve yine değişmedi! İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Zirve yine değişmedi! İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.