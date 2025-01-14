A Milli Takım Grekoromen Güreş Teknik Kadrosu Açıklandı
Türkiye Güreş Federasyonu, A Milli Takım grekoromen güreş teknik kadrosunu duyurdu. Teknik direktör Muttalip Yerlikaya'nın liderliğindeki kadro, başarı hedefliyor.
A Milli Takım grekoromen güreş teknik kadrosu açıklandı.
Türkiye Güreş Federasyonu A Milli Takım grekoromen güreş teknik kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Teknik Direktör: Muttalip Yerlikaya
Antrenörler: Şaban Donat, Seçkin Saruhan, Yusuf Düzer, Atakan Yüksel
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli takımımızın teknik kadrosuna üstün başarılar diliyor, ülkemizi gururlandıracak büyük zaferlere imza atmalarını gönülden temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor