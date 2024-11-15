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A Milli Takım Galler Maçı İçin Kayseri'ye Hareket Etti

A Milli Takım Galler Maçı İçin Kayseri'ye Hareket Etti
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile oynayacağı maç öncesi İstanbul'daki final antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Montella yönetiminde yapılan çalışmada taktiğe odaklanıldı. Eren Dinkci antrenmanda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın Galler ile Kayseri'de oynayacağı maç öncesinde İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon ve koşu çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galler karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanda, sık sık arkadaşlarıyla şakalaşan Yunus Akgün neşeli hareketleriyle dikkat çekti.

A Milli Takımı'nda dizinde ağrı olan Eren Dinkci çalışmada yer almadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve yöneticiler de antrenmanı takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, bugün saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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