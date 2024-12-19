Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
CHP lideri Özel'den ilginç 'Ahmet Özer' çıkışı: DEM'e kendini beğendiremeyince bize gelmiş
Özgür Özel'in sözleri, Ahmet Özer'i kızdırabilir

A Milli Takım FIFA Sıralamasında 28. Sıradaki Yerini Korudu

A Milli Takım FIFA Sıralamasında 28. Sıradaki Yerini Korudu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın aralık ayı dünya sıralamasında 28. basamakta kalarak bin 537.24 puanla yerini korudu. Arjantin, sıralamanın liderliğini sürdürüyor.

A Milli Futbol Takımı, FIFA aralık ayı dünya sıralamasında 28. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması duyuruldu. Türkiye, bin 537.24 puanla 28. sırada yer aldı. A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan da bin 517.57 puanla 30. basamaktaki yerini korudu. Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürürken, ilk 10 basamaktaki ülkelerin yeri değişmedi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 3 Nisan 2025'te açıklanacak.

FIFA aralık ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde:

1 - Arjantin: 1867.25

2 - Fransa: 1859.78

3 - İspanya: 1853.27

4 - İngiltere: 1813.81

5 - Brezilya: 1775.85

6 - Portekiz: 1756.12

7 - Hollanda: 1747.55

8 - Belçika: 1740.62

9 - İtalya: 1731.51

10 - Almanya: 1703.79 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar
img

2 dakika için ülke değiştirdi
img

İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
2024'te en çok haber olan başkanlar! İlk 3'te AK Partili tek isim var
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı

Son Dakika Haberleri

Sucuğunda domuz eti çıkan firmanın adı ne? 20 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı yılbaşı kutlamayı yasakladı mı, okullarda yılbaşı kutlamak yasak mı? 4. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 19 Aralık Perşembe? Perşembe hangi diziler var? 19 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler Hudutsuz Sevda 46. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 46. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 19-20 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.