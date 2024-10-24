A Milli Takım, FIFA Dünya Sıralamasında 26. Sırayı Koru
FIFA'nın ekim ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı 1548.15 puanla 26. sıradaki yerini korudu. Arjantin liderliğini sürdürürken, ilk 10'daki diğer ülkelerde de önemli değişiklikler yaşandı.
A Milli Futbol Takımı, FIFA ekim ayı dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.
FIFA'nın internet sitesinden ekim ayı dünya sıralaması duyuruldu. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, toplamda 1548.15 puana ulaştı ve 26. sıradaki yerini korudu. Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürürken, ilk 6 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi. Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.
FIFA ekim ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde:
1 - Arjantin: 1883.5
2 - Fransa: 1859.85
3 - İspanya: 1844.33
4 - İngiltere: 1807.83
5 - Brezilya: 1784.37
6 - Belçika: 1761.27
7 - Portekiz: 1752.68
8 - Hollanda: 1748.24
9 - İtalya: 1729.4
10 - Kolombiya: 1724.37 - İSTANBUL