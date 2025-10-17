Haberler

A Milli Takım, FIFA Dünya Sıralamasında 26. Sıraya Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında iki basamak yükselerek 26. sırada yer aldı. Türkiye, 1570 puanla sıralamayı yükseltirken, İspanya liderliğini sürdürüyor. Bir sonraki sıralama 21 Kasım 2025'te açıklanacak.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1570 puanla 26. sırada yer aldı.

A Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1880 puanla zirvedeki yerini korurken, son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa ise 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

İki basamak yükselen Almanya, 1713 puanla yeniden ilk 10 ülkenin arasına girdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Kasım 2025'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1İspanya1880-
2Arjantin1872+1
3Fransa1862-1
4İngiltere1824-
5Portekiz1778-
6Hollanda1759+1
7Brezilya1758-1
8Belçika1740-
9İtalya1717+1
10Almanya1713+2

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.