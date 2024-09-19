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A Milli Takım FIFA Dünya Sıralamasında 26. Sırada Kaldı

A Milli Takım FIFA Dünya Sıralamasında 26. Sırada Kaldı
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FIFA'nın eylül ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı değişiklik göstermeyerek 26. sıradaki yerini korudu. Arjantin liderliğini sürdürürken, en fazla yükselen ülke Brunei oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın, FIFA eylül ayı dünya sıralamasında 26. basamaktaki yeri değişmedi.

FIFA'nın resmi internet sitesinden eylül ayı dünya sıralaması duyuruldu. Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürürken, ilk 15 ülkenin yeri değişmedi. A Milli Futbol Takımı'nın sırlamasında da değişiklik olmadı. Milliler, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.

En fazla yükselişi 7 sırayla 183. basamağa çıkan Brunei yaptı. En fazla düşüşü ise Katar yaşarken, 10 sıra gerileyerek 44. basamakta yer aldı.

FIFA eylül ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde:

1 - Arjantin: 1889,02 puan

2 - Fransa: 1851,92 puan

3 - İspanya: 1836,42 puan

4 - İngiltere: 1817,28 puan

5 - Brezilya: 1772,02 puan

6 - Belçika: 1768,14 puan

7 - Hollanda: 1759,95 puan

8 - Portekiz: 1752,14 puan

9 - Kolombiya: 1738,72 puan

10 - İtalya: 1726,31 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Milli Takım Arjantin Futbol Finans Eylül Dünya Spor

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