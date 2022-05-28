A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarına çift idmanla başladı - Haberler

Uefa Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım, günün ilk antrenmanının ardından ikinci antrenmanını da tamamladı.

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan idman basına açık olarak gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.00 ve 17.30'da basına kapalı olarak yapacağı çift idmanla Faroe Adaları maçının hazırlıklarına devam edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor