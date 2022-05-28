A Millî Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

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A Millî Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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A Millî Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran'da Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran'da Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Dün akşam TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren ay-yıldızlılar, günün ilk çalışmasını saat 11.00'de basına kapalı olarak yaptı. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda, algı geliştirmeye dayalı ısınma hareketlerinin ardından, hızlı pas ve 'rondo' adı verilen dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. İzinli olmaları nedeniyle kampa henüz katılmayan Cengiz Ünder ve Orkun Kökçü bugünkü idmanda yer almadı.

A Milli Takım, günün ikinci antrenmanını saat 17.30'da Riva'da basına açık olarak yapacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları Milli UEFA Spor Haberler

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