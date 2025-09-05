Haberler

A Milli Takım EuroBasket 2025'te İsveç ile Karşılaşıyor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Takım, yarın İsveç ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı. A Grubu'nu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, tüm oyuncuları ile birlikte antrenman yaptı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında yarın İsveç ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, bir gün iznin ardından başantrenör Ergin Ataman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın oynanacağı Arena Riga'nın karşısında yer alan Olimpik Spor Merkezi'ndeki idmana tüm oyuncular katıldı.

Türkiye-İsveç müsabakası, yarın saat 12.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
