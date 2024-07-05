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A Milli Takım, EURO 2024 çeyrek final maçı için hazır

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, son antrenmanını tamamladı. Takım, Berlin'e hareket edecek ve maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Berlin'de Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Barsinghausen kasabasında yer alan kamp merkezindeki son antrenmanını yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Ay-yıldızlı futbolcular daha sonra sırasıyla rondo, çeviklik ve taktik çalıştı. Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da bugün yapılan antrenmanı takip etti.

A Milli Takım, bugün TSİ 17.15'te havayolu ile Hollanda karşılaşmasının oynanacağı Berlin şehrine gidecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, TSİ 19.00'da karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantı öncesinde, A Milliler stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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