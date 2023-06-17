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A Milli Takım eski futbolcusu Vahit Doğan hayatını kaybetti

A Milli Takım eski futbolcusu Vahit Doğan hayatını kaybetti

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 79 yaşında hayatını kaybeden A Milli Takım eski futbolcusu Vahit Doğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 79 yaşında hayatını kaybeden A Milli Takım eski futbolcusu Vahit Doğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Vahit Doğan'ın (Kolukısa) vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım formasını 2 kez giyen Vahit Doğan, 9 sezon Bursaspor'da oynamıştı. Doğan ayrıca İzmirspor, Beylerbeyi ve Beykozspor formalarını da terletmişti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

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