A Milli Takım'da İtalya maçı hazırlıkları başladı

KONYA (DHA) - A Mill, Futbol Takımı, 29 Mart Salı günü saat 21.45'5te İtalya ile Konya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde, Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleriyle başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın devam eden bölümünde iki kaleli taktik çalışma yapıldı. Antrenmana, Uğurcan Çakır ve Cengiz Ünder tedbir amaçlı olarak katılmadı.

Antrenman başında İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut sahaya gelerek, Mill, Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bir süre görüştü ve kendilerine İtalya maçında başarılar diledi. Milliler, yarın çift antrenmanla İtalya maçının hazırlıklarına devam edecek.