Haberler

A Milli Takım, Bulgaristan ve Gürcistan Maçları İçin Kampda

A Milli Takım, Bulgaristan ve Gürcistan Maçları İçin Kampda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da kampa girdi. Teknik Direktör Montella yönetiminde yapılan ilk antrenman, fitness çalışmaları ve saha aktiviteleri ile sürdü.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, ilk çalışmasını da akşam saatlerinde yaptı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, oyuncuların fitness salonunda yaptığı hazırlık çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen futbolcular, burada ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Sonrasında iki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü yenileme antrenmanı, diğer grup ise top kapma çalışması yapıp taktik oyun oynadı.

Cezası nedeniyle Bulgaristan karşılaşmasında görev alamayacak olan Barış Alper Yılmaz izinli olması, Uğurcan Çakır ve Berke Özer ise hafif sakatlıkları nedeniyle bugünkü idmanda yer almadı. Merih Demiral ise takımdan ayrı çalıştı. Barış Alper, yarın milli takım kampına dahil olacak.

Ay-yıldızlıların bu akşam yaptığı antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de tribünden takip etti.

Milliler, yarın saat 17.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve Gürcistan karşılaşmalarının hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
Rezan Epözdemir, cezaevinden isyan etti: Hayatıma son vereceğim

Rezan Epözdemir, cezaevinden isyan etti: Hayatıma son vereceğim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Ertuğrul Doğan açıkladı: Hakemliği bitti, maç yönetemez

Flaş iddia: Hakemliği bitti, tekrar maç yönetemez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.