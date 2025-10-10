Haberler

A Milli Takım Bulgaristan Maçı İçin Statta Yürüyüş Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Vasil Levski Ulusal Stadı'nda yürüyüş yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, stadyumu inceledi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'nda yürüyüş yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, statta kısa süre yürüdü. Yürüyüşte teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de futbolcularla birlikte sahada yer aldı.

Statta fotoğraf çektiren ay-yıldızlı ekip, ardından konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu suikastta şüpheliler için karar verildi
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.