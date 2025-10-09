A Milli Takım, Bulgaristan Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmana aday kadroda yer alan tüm oyuncular katıldı.

Fitness salonunda ön hazırlık çalışmasıyla başlayan idmanda daha sonra sahaya gelen oyuncular, ısınmanın ardından sırasıyla rondo, taktik ve duran top çalışmaları yaptı.

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de tribünden takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.15'te Bulgaristan karşılaşması öncesindeki resmi antrenmanını yapacak. Milliler, saat 16.00'da ise Türk Hava Yolları'na ait uçakla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek.