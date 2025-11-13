Haberler

A Milli Takım, Bulgaristan Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
A Milli Takım, 15 Kasım'da Bulgaristan ile oynayacağı maç öncesi İstanbul'da antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncuların kondisyon çalışmaları ve taktik antrenmanlar yapıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında 15 Kasım'da Bulgaristan ile Bursa'da karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Rondo ve taktik çalışmaların ardından son bölümde de duran toplar üzerinde duruldu. Emirhan Topçu, ağrısı sebebiyle antrenmana katılmadı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 12.00'de Bulgaristan maçı öncesindeki son çalışmasını yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

A Milli Takım kafilesi, saat 15.45'e kara yoluyla Bursa'ya hareket edecek; saat 18.00'de Türkiye - Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolculardan İsmail Yüksek saat 18.15'te statta basın toplantısı düzenleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
