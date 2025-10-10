A Milli Takım, Bulgaristan'la Kritik Maç Oynayacak

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 3'üncü maçında yarın Bulgaristan 'ın konuğu olacak. Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda oynadığı iki maçta; 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 ile geçen Ay-yıldızlılar, Konya'da oynanan karşılaşmada ise İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Grupta ikinci maçlar sonunda 3 puan ve averajla 3'üncü sırada yer alan milliler, Bulgaristan'ı mağlup ederek ikinci sıraya yükselmek istiyor.

BULGARİSTAN DEPLASMANINDA HİÇ KAZANAMADI

A Milli Takım, Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı resmi maçlardan galibiyet çıkartamadı. 1931 ve 1974 yıllarında Balkan Kupası'nda rakibine konuk olan Ay-yıldızlılar, bu maçlardan 5-1'lik skorlarla mağlup ayrıldı. Türkiye ayrıca 1977 yılında yine Balkan Kupası'nda rakibini 3-1 mağlup oldu. Montella ve öğrencileri, Bulgaristan maçını kazanarak hem rakibini deplasmanda ilk kez mağlup etmek hem de E Grubu'nda Gürcistan'ın İspanya'ya konuk olacağı haftada hata yapmak istemiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN 100'ÜNCÜ MAÇI

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşılaşmasında Ay-yıldızlı formayla 100'üncü maçına çıkarak dalya diyecek. Milli formayla ilk maçına 2013 yılında 19 yaşındayken Andorra mücadelesinde çıkan Çalhanoğlu, 12 yılda 99 maçta görev aldı.

100 maç barajına ulaşacak altıncı futbolcu olacak Hakan Çalhanoğlu aynı zamanda 100 maçta forma giyen Arda Turan'ı da yakalayacak. Hakan Çalhanoğlu, forma giydiği 99 maçta 21 gol atma başarısı gösterdi. Kaptan, Bulgaristan karşısında görev verilmesi ve gol atması halinde 21'er gollü Lefter Küçükandonyadis ve Cenk Tosun'u geride bırakacak ve 22 golü bulunan Tuncay Şanlı'yı yakalayacak. Hakan Çalhanoğlu, gol bulması halinde milli takımın en golcü 3'üncü ismi olacak.

GRUPTAKİ SON DURUM

Milli takımın da yer aldığı 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda lider İspanya. Bulgaristan ve Türkiye deplasmanlarından 3'er puanla dönen İspanyollar, grupta liderlik koltuğunda bulunuyor. İkinci sırada ise Türkiye ile aynı puana sahip Gürcistan yer alıyor. Türkiye'ye ilk maçta 3-2 mağlup olan Gürcüler, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve +2 averajla ikinci sıraya yerleşti. Türkiye ise Gürcistan ile aynı puana sahip olsa da İspanya karşısında alınan ağır mağlubiyetle 3'üncü sırada kendine yer buldu. 3 puanı olan milliler, -5 averajla grupta puanı bulunmayan Bulgaristan'ın önünde yer alıyor.

MUHTEMEL 11

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, ilk 2 maçta sahaya sürdüğü 11'de çok fazla değişiklik yapması beklenmiyor. Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet edecek olan İtalyan teknik adam, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşturacak. Orta alanda İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu'nu görevlendirmesi beklenen Montella; sağ kanatta Yunus Akgün, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta Kenan Yıldız'a forma şansı verecek. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu olacak.