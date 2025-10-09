A Milli Takım, Bulgaristan ile Deplasmanda Karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile deplasmanda mücadele edecek. Maçın hakemi Portekizli Luis Godinho olacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, Godinho'nun yardımcılığını Portekiz Futbol Federasyonundan Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Portekizli Miguel Nogueira olacak.
Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor