Haberler

A Milli Takım, Bulgaristan ile Deplasmanda Karşılaşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile deplasmanda mücadele edecek. Maçın hakemi Portekizli Luis Godinho olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacağı mücadelede Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, Godinho'nun yardımcılığını Portekiz Futbol Federasyonundan Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Portekizli Miguel Nogueira olacak.

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Arda Güler'i 'Dokunulmaz' ilan etti

Arda artık "Dokunulmaz"
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.