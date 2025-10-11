A Milli Takım, Bulgaristan ile 1-1 Berabere Kaldı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, deplasmanda Bulgaristan ile karşılaştı. İlk yarıda Arda Güler'in golü ile öne geçen Türkiye, Kirilov'un golüyle eşitliği kaybetti ve devre 1-1 sona erdi.
Stat: Vasil Levski Ulusal
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)
Bulgaristan : Mitov, Popov, Bozhinov, Hristov, Petrov, Kraev, Stoyanov, Chochev, Kirilov, Marin Petkov, Despodov
Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Goller: Dk. 11 Arda Güler (Türkiye), Dk. 13 Kirilov ( Bulgaristan )
Sarı kartlar: Dk. 42 Bozhinov, Dk. 44 Kirilov ( Bulgaristan )
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
8. dakikada milli takımımız gole çok yaklaştı. Oğuz, sağ kanattan son çizgiye indi, ceza sahasına çevirdiği topu kontrol eden Orkun'un sağ çaprazdan ayak içiyle şutunda üst direğe çarpan top ardından auta gitti.
11. dakikada ay-yıldızlı ekibimiz Arda Güler'in golüyle öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla Bulgaristan ceza sahasına giren Arda Güler, plase vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1.
13. dakikada Bulgaristan beraberliği yakaladı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Despodov'un penaltı noktası önüne yaptığı ortaya Krilov'un gelişine vuruşunda Zeki Çelik'e de çarpan top filelere gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.