A Milli Takım, Bulgaristan ile 1-1 Berabere Kaldı

A Milli Takım, Bulgaristan ile 1-1 Berabere Kaldı
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaştı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Arda Güler'in 11. dakikada attığı golle Türkiye öne geçti, ancak Radoslav Kirilov 13. dakikada eşitliği sağladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol kanattan Zeki'nin pasında ceza sahası sağ çaprazdan Orkun'un şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

11. dakikada Hakan'ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Arda'nın şutunda top ağlara gitti. 0-1

13. dakikada sağ kanattan Kiril Despodov'un ortasında ceza sahası içinde Radoslav Kirilov'un şutunda Zeki'ye de çarpan top filelerle buluştu. 1-1

28. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kirilov'un Zeki'yi çalımlayıp yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

35. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Hakan'ın sert ortasında Kraev'in ters vuruşunda top kornere gitti.

41. dakikada Arda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan'ın sert şutunda kaleci Mitov meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

44. dakikada kaleyi hafif çaprazdan gören bir noktadan Arda'nın kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak kornere gitti.

Stat: Vasil Levski

Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida

Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Marin Petkov, Chochev

Yedekler: Sheytanov, Vutsov, Chernev, Gruev, Kristian Dimitrov, Zdravko Dimitrov, Krastev, Minchev, Turitsov, Lukas Petkov, Velkovski, Shopov

Teknik Direktör: Aleksandar Dimitrov

Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu (K), Orkun Kökçü, Arda Güler, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Deniz Gül, Eren Elmalı, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Yunus Akgün, Can Uzun

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Radoslav Kirilov (dk. 13) (Bulgaristan), Arda Güler (dk. 11) (Türkiye)

Sarı kartlar: Bozhinov, Kirilov (Bulgaristan) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
