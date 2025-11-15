Haberler

A Milli Takım, Bulgaristan'ı Özellikle İlk Yarısı ile Geride Bıraktı

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaştı. İlk yarıyı Hakan Çalhanoğlu'nun 18. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Abdülkerim'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

11. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan'ın pasında kale önünde Kerem'in vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

15. dakikada ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda rakip oyuncu barajda topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hakan topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0

21. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem'in plasesinde kaleci Mitov meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

42. dakikada ceza yayı önünde Despodov'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada sol kanattan çizgiye kadar inen Kenan'ın pasında Kerem'in şutunu kaleci direk dibinden kornere çeldi.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Nicholas Walsh, Francis Connor, Daniel McFarlane

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Atakan Karazor, Samet Akaydin, Yusuf Sarı, Mert Müldür, Deniz Gül, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Bulgaristan: Mitov, Georgiev, K. Dimitrov, Chernev, Petrov, Krastev, Gruev, Kraev, Z. Dimitrov, Despodov, Rusev

Yedekler: Bozhev, Evtimov, Popov, Nikolov, Bozhinov, Velkov, Petkov, Minchev, Chochev, Yordanov, Stoyanov, Shopov

Teknik Direktör: Aleksandar Dimitrov

Gol: Hakan Çalhanoğlu (dk. 18 pen.) (Türkiye)

Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Arda Güler (Türkiye) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
