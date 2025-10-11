A Milli Takım, Bulgaristan'ı Deplasmanda Karşılıyor: Hakan Çalhanoğlu 100. Maçını Oynadı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İspanya karşılaşmasına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Vincenzo Montella, Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ün yerine Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Deniz Gül, Eren Elmalı, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Yunus Akgün ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.

Berke Özer, Yusuf Akçiçek ve Atakan Karazor ile kart cezalısı Barış Alper Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.

Hakan Çalhanoğlu 'dalya' dedi

Bulgaristan maçında ilk 11'de yer alan Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı.

A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giyen Hakan, 100. maçını Bulgaristan karşısında oynadı.

Hakan Çalhanoğlu, Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 5. oyuncu unvanı Arda Turan ile paylaştı.

Üç oyuncu ceza sınırında

A Milli Futbol Takımı'nda Bulgaristan karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Milli oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve İsmail Yüksek, bu maçta sarı kart görmeleri halinde 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 43 bin seyirci kapasitesine sahip Vasil Levski Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri doldurdu.??????? Bulgar taraftarlar arasında da Türk taraftarların yer aldığı görüldü.