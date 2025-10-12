A Milli Takım, Bulgaristan'ı 6-1 Yenerek Çarpıcı Bir Galibiyet Aldı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ı 6-1 yenerek büyük bir zafer elde etti. Arda Güler'in önemli golleri ve Kenan Yıldız'ın etkili oyunuyla takım, maç boyunca üstün bir performans sergiledi.
Stat: Vasil Levski Ulusal
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)
Bulgaristan : Mitov, Popov (Dk. 64 Turitsov), Bozhinov, Hristov, Petrov, Kraev, Stoyanov, Chochev (Dk. 72 Krastev), Kirilov (Dk. 73 Lukas Petkov), Marin Petkov (Dk. 64 Dimitrov), Despodov (Dk. 64 Minchev)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 63 Salih Özcan), Oğuz Aydın, Arda Güler (Dk. 69 Can Uzun), Kenan Yıldız (Dk. 63 İrfan Can Kahveci), Kerem Aktürkoğlu
Goller: Dk. 11 Arda Güler, Dk. 49 Popov (kendi kalesine), Dk. 51 ve 56 Kenan Yıldız, Dk. 65 Zeki Çelik, 90+3 İrfan Can Kahveci (Türkiye), Dk. 13 Kirilov ( Bulgaristan )
Sarı kartlar: Dk. 42 Bozhinov, Dk. 44 Kirilov ( Bulgaristan ), Dk. 88 Oğuz Aydın
48. dakikada milli takım etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla Bulgaristan ceza sahası önünde topla buluşan Abdülkerim'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
49. dakikada milli takımımız öne geçti. Hakan'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun topa Kenan Yıldız ile birlikte hareketlenen Popov'un ters vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-2.
51. dakikada ay-yıldızlı ekibimiz farkı 2'ye çıkardı. Arda Güler'in pasını ceza sahasında iyi kontrol eden Kenan, açısını düzeltip vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
56. dakikada milli takım 4. golünü buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanata iyi pasını kontrol eden Kenan rakibini geçip ceza sahasına girdi, ayak içiyle köşeyi gördü ve topu ağlara yolladı: 1-4.
65. dakikada Türkiye 5. golünü attı. Arda'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Zeki Çelik topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-5.
90+3. dakikada gelişen atakta Oğuz Aydın ceza sahasına girdi, altı pas içindeki İrfan'a pasını gönderdi, İrfan kayarak topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-6.
Karşılaşmayı Türkiye 6-1 kazandı.