A Milli Takım, Bulgaristan'ı 6-1 ile Geçerek Tarihinde İlk Defa Deplasmanda Kazandı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-1 yenen A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez rakibini deplasmanda mağlup etti.

Bulgarlarla 7'si özel 3'ü resmi, 10 maç oynayan ve daha önce hiç kazanamayan ay-yıldızlı ekip, deplasmanındaki 11. maçta ilk kez sahadan galip ayrıldı. Geride kalan maçlarda kalesinde 31 gol gören ve 13 gol atabilen milli takım, dün akşamki karşılaşmayla deplasmandaki gol sayısını 19'a yükseltti.

Bulgaristan'a geçmişte iki kez 5-1'lik sonuçlarla kaybeden ve bir kez de 4-0 kazanan Türkiye, 6-1'lik skorla rekabetteki en farklı galibiyete ulaştı.

A Milli Takım 2. sıraya yükseldi

Türkiye, Bulgaristan deplasmanında elde ettiği galibiyetle grupta 6 puanla 2. sıraya yükseldi.

Bu maç öncesinde Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, Gürcülerin deplasmanda İspanya'ya 2-0 kaybetmesiyle 2. sıraya çıktı.

E Grubu'nda "3'te 3" yapan İspanya lider durumda bulunurken, son sıradaki Bulgaristan'ın puanı bulunmuyor.

Milli takım, gruptaki 4. maçında 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Kenan Yıldız'dan 2 gol

Milli takımın, Bulgaristan karşısındaki farklı galibiyetinde önemli rol oynayan Kenan Yıldız, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Kenan, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta 2 gol sevinci yaşadı.

Daha önce Almanya ve Karadağ maçlarında 1'er gol atan Kenan, milli takımdaki 24. maçında gol sayısını 4'e yükseltti.

Türkiye'nin bir başka önemli ismi Arda Güler de Bulgaristan filelerini havalandırarak, A Milli Takım'daki 24. maçında 6. golüne ulaştı.

Montella döneminin en farklı galibiyeti

A Milli Futbol Takımı, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella dönemindeki en farklı galibiyetini Bulgaristan deplasmanında kazandı.

Montella yönetiminde bu maça kadar en farklı galibiyetini 4-0'la Konya'da Letonya karşısında elde eden ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'ı 5 farklı yendi.

Türkiye'nin en farklı 7. galibiyeti

Bulgaristan karşısında elde edilen 6-1'lik galibiyet, A Milli Futbol Takımının tarihinde en farklı kazandığı 7. maç olarak kayıtlara geçti.

Daha önce San Marino, Güney Kore ve Suriye'yi 7-0, Litvanya, Cebelitarık ve Kazakistan'ı 6-0 yenen Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1 yenerek, 5 farkla kazandığı 8. maçı oynadı.