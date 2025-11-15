Haberler

A Milli Takım, Bulgaristan'ı 2-0 ile Geçti

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü ve Chernev'in kendi kalesine attığı golle maç kazandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Oğuz Aydın'ın ortasında ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

58. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rusev'in sert şutunda top yan direkten döndü.

66. dakikada Arda'nın sağ kanattan gönderdiği uzun pasta topla buluşan Kenan Yıldız çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

78. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Rusev'in plasesini kaleci Uğurcan kornere çeldi.

84. dakikada sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Chernev topu kalesine gönderdi. 2-0

90. dakikada gelişen kontratakta sol kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Yusuf Sarı'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Mitov'da kaldı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Nicholas Walsh, Francis Connor, Daniel McFarlane

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Kaan Ayhan dk. 60, Atakan Karazor dk. 81), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Mert Müldür dk. 60), Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler (Yusuf Sarı dk. 88), Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Deniz Gül

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Bulgaristan: Mitov, Georgiev, Kristian Dimitrov, Chernev, Krastev, Gruev, Kraev (Chochev dk. 72), Zdravko Dimitrov (Petrov dk. 72), Despodov (Minchev dk. 63), Rusev (Nikolov dk. 85)

Yedekler: Bozhev, Evtimov, Popov, Bozhinov, Velkov, Petkov, Yordanov, Stoyanov, Shopov

Teknik Direktör: Aleksandar Dimitrov

Goller: Hakan Çalhanoğlu (dk. 18 pen.) Chernev (dk. 84 k.k.) (Türkiye)

Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Arda Güler, İsmail Yüksek (Türkiye), Georgiev (Bulgaristan) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
title
