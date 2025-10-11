A Milli Takım, Bulgaristan'a Konuk Oldu: Hakan Çalhanoğlu 100. Maçına Çıktı

A Milli Futbol Takımı , 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3'üncü maçında deplasmanda Bulgaristan 'ın konuğu oldu. Vasil Levski Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çaldı. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 6-0 kaybedilen İspanya maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam; Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ün yerlerine Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü'yü görevlendiren Montella; sağ kanatta Oğuz Aydın, 10 numara Arda Güler, sol kanatta ise Kenan Yıldız'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

4 İSİM KADRODA YER ALMADI

Ay-yıldızlıların Bulgaristan'a konuk olduğu karşılaşmada 4 futbolcu kadroda yer almadı. Aday kadroya dahil edilen Berke Özer, Yusuf Akçiçek ve Atakan Karazor'un yanı sıra kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, Bulgaristan maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 'DALYA' DEDİ

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşılaşmasıyla Ay-yıldızlı formayla 100'üncü maçına çıktı. Milli formayı ilk olarak 2013 yılında giyen Hakan Çalhanoğlu, Ay-yıldızlı formayla 99 maça çıktı. Milli takım kaptanı, ilk 11'de başladığı Bulgaristan karşılaşmasıyla 100'üncü maçına çıkarak en çok forma giyen futbolcular sırasında 5'inci sırayı Arda Turan ile paylaştı.

3 İSİM SINIRDA

A Milli Futbol Takımı'nda Bulgaristan karşılaşmasına 3 isim sarı kart ceza sınırında çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu ile yedek kulübesinde görev bekleyen İsmail Yüksek, sarı kart görmeleri halinde Kocaeli'de oynanacak Gürcistan mücadelesinde forma giyemeyecek.

TÜRK TARAFTARLAR YERLERİNİ ALDI

Milli takımın Bulgaristan'a konuk olduğu karşılaşmada Türk taraftarına ayrılan tribünler doldu. Bulgaristan'da yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen taraftarlar, milli takımı yalnız bırakmadı. Öte yandan Bulgaristan taraftarlarının yer aldığı tribünlerde de bazı Türk taraftarlar görüldü.