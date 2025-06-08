A Milli Takım, ABD'yi 2-1 Mağlup Etti

A Milli Futbol Takımı 'nın file bekçisi Berke Özer, "Ülkemize böyle bir bayram hediyesi verdiğimiz için çok mutluyuz. İlk defa Amerika'da galip geldik. Bu ekibin içerisinde olmaktan ve ilk milli maçıma çıkmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı ABD'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ay-yıldızlılarda ilk kez milli formayı giyen 25 yaşındaki file bekçi Berke Özer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlı formayla ilk maçına çıkmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Özer, "Ülkemize böyle bir bayram hediyesi verdiğimiz için çok mutluyuz. İlk defa Amerika'da galip geldik. Bu ekibin içerisinde olmaktan ve ilk milli maçıma çıkmaktan dolayı çok mutluyum. Tabii ki de çok sevinçliyim. Hocamıza buradan çok teşekkür etmek istiyorum bana güvenip bu şansı verdiği için. Elimden geleni yapmaya çalıştım. İyi değerlendirmeye çalıştım. Çok güzel bir takımımız var. Sadece saha içinde değil, saha dışında da çok mutlu olduğumuz bir ekibimiz var. Çok şükür ki bugün kazandık. İnşallah Dünya Kupası'na da gidebiliriz" diye konuştu.