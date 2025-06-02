A Milli Takım, ABD ve Meksika İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

A Milli Takım, ABD ve Meksika İçin Hazırlıklara Devam Ediyor
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A Milli Futbol Takımı, ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçlar öncesi antrenmanlarına Riva'daki kamp tesislerinde devam etti. Bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılamadı. Milli takım, bu akşam Boston'a uçacak.

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde özel maçta karşılaşacağı ABD ve Meksika müsabakalarının hazırlıklarına devam etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Almanya'da tetkikleri devam ettiği için kampa katılamayan Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu, çalışmada yer almadı.

Antrenman öncesinde teknik ekip ve futbolcular kısa bir toplantı yaptı. Futbolcular, toplantının ardından ilk kez A Milli Takım'a çağırılan Mustafa Eskihellaç'a "Hoş geldin", geçtiğimiz günlerde evlenen Kerem Aktürkoğlu'na da tebrik amaçlı koridor yaparak iki oyuncuyu kendi usullerince kutladı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik idman yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, bu akşam özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentine gidecek.

Milliler, 7 Haziran Cumartesi TSİ 22.40'ta ABD ile 11 Haziran Salı TSİ 04.00'te ise Meksika ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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