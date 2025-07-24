A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL Finalleri'ne veda etti

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri çeyrek finalinde Japonya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçta setler 25-21, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9 şeklinde sonuçlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde çeyrek final maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Hakemler: İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emir.), Stanislava Simic (Sırbistan)

Salon: Atlas Arena

Japonya: Seki, Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Fukudome (L) (Kojima, Tsusaka, Akimoto, Kitamado)

Türkiye: Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Yaprak, Aslı, Gizem (L) (Dilay, Aleksia, Hande, Saliha)

Setler: 25-21, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9

Süre: 1 saat 53 dakika - LODZ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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