A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL Finalleri'ne veda etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri çeyrek finalinde Japonya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçta setler 25-21, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9 şeklinde sonuçlandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde çeyrek final maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Hakemler: İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emir.), Stanislava Simic (Sırbistan)
Salon: Atlas Arena
Japonya: Seki, Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Fukudome (L) (Kojima, Tsusaka, Akimoto, Kitamado)
Türkiye: Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Yaprak, Aslı, Gizem (L) (Dilay, Aleksia, Hande, Saliha)
Setler: 25-21, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9
Süre: 1 saat 53 dakika - LODZ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor