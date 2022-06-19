A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Başkanı Üstündağ'ın &quot;Babalar Günü&quot;nü kutladı - Haberler

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Başkanı Üstündağ'ın "Babalar Günü"nü kutladı

AA - Musa Samur - Spor
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın "Babalar Günü"nü kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın "Babalar Günü"nü kutladı.

FIVB Milletler Ligi'nin 2. hafta mücadelesi için Brezilya'da bulunan milliler, "Babalar Günü" için video mesaj hazırladı.

Milli takım sporcuları hazırladıkları video mesajda "Akif başkanım, Babalar Günü'nüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Musa Samur - Spor

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