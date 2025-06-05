A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile Karşılaşıyor
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Tayland ile mücadele edecek. Takım, ilk maçında Fransa'yı 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında yarın Tayland ile karşılaşacak.

VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki ikinci karşılaşmasını yarın TSİ 14.30'da Tayland ile oynayacak.

İlk maçında Fransa'yı 3-1'le geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ayrıca 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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