A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile Karşılaşıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Tayland ile mücadele edecek. Takım, ilk maçında Fransa'yı 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında yarın Tayland ile karşılaşacak.
VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki ikinci karşılaşmasını yarın TSİ 14.30'da Tayland ile oynayacak.
İlk maçında Fransa'yı 3-1'le geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ayrıca 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor