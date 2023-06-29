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A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'ı 3-0 Yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'ı 3-0 Yendi

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Tayland'ı 3-0 yendi. Organizasyondaki 10. maçında 7. galibiyetini elde eden milli takım, üçüncü maçında yarın Brezilya ile karşılaşacak.

Salon: Hua Mak

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Jae Hyo Choi (Güney Kore)

Tayland : Guedpard, Chatchu-On, Thatdao, Thanacha, Ajcharaporn, Hattaya (Piyanut, Supattra, Wipawee, Soraya, Pimpichaya, Sutadta )

Türkiye: Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Hande Baladın, Aslı Kalaç)

Setler: 15-25, 15-25, 20-25

Süre: 64 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Tayland'ı 3-0 yendi.

Organizasyondaki 10. maçında 7. galibiyetini elde eden milli takım, üçüncü maçında yarın Brezilya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

voleybol Brezilya Tayland Spor Haberler

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