A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'ı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'ı 3-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Tayland'ı 3-0 yenerek başarılı bir performans sergiledi. Takım, Çin'in başkenti Pekin'deki ilk hafta karşılaşmalarında 2'de 2 yaparak dikkat çekti.

Salon: Qujiang Spor Merkezi

Hakemler: Luo Wensheng (Çin), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Türkiye: Yaprak Erkek, Deniz Uyanık, Dilay Özdemir, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Alexia Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Hande Baladın)

Tayland : Pimpichaya, Thatdao, Thanacha, Donphon, Wimonrat, Pornpun (Piyanut, Jidapa, Ajcharaporn, Natthanicha, Chatchu-On, Hattaya, Kuttika)

Setler: 25-23, 25-14, 25-22

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti.

Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarına 2'de 2'yle başlayan milli takım, üçüncü müsabakasında yarın TSİ 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.