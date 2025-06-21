A Milli Kadın Voleybol Takımı, Taraftar Desteğiyle Gücüne Güç Katıyor

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2025 Voleybol Milletler Ligi'nde namağlup serisini sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftar desteğinin etkisiyle galibiyetler alıyor. Yıldızlar, özellikle Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek moral buldu ve Brezilya ile yapacakları maçı dörtte dört hedefiyle bekliyor.

2025 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında namağlup serisini sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşmalarda hem sahadaki performansıyla hem de tribünlerden aldığı destekle dikkat çekti. Güney Kore karşısında 3-0'lık galibiyetin ardından milliler, Demirören Haber Ajansı'na özel maç sonu duygularını paylaştı.

Milli smaçör Saliha Şahin, taraftar desteğinin kendilerine büyük moral verdiğini belirterek, "Bize inanılmaz iyi geliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Harika işler çıkartıyoruz hep beraber" dedi.

Tecrübeli libero Gizem Örge ise İstanbul'daki atmosferin büyüsünden bahsederek, "Harika gidiyor, doyamıyoruz İstanbul'da oynamaya" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin altını çizen orta oyuncu Aslı Kalaç, "Mutluyuz tabii ki. Son maçımız kaldı, 4'te 4 yaparak kapatmak istiyoruz" yorumlarında bulundu.

Pasör Cansu Özbay da tribün desteğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Taraftarımız mükemmel, onlara teşekkür ediyoruz."

Kaptan Simge Aköz atmosferin etkisini şu sözlerle dile getirdi: "Atmosfer müthiş, taraftar harika. Bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyoruz."

Ay-yıldızlılar, 2025 Voleybol Milletler Ligi 2'nci hafta 4'üncü maçında yarın Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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