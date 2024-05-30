A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki ikinci maçında yarın Sırbistan'la karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki ikinci maçında yarın Sırbistan'la karşılaşacak.
Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 03.30'da başlayacak.
VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk mücadelesinde Almanya'yı 3-1'le geçen milli takım, beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etmişti.
Ay-yıldızlı ekibin ikinci haftadaki karşılaşmalarının programı şu şekilde:
Yarın:
03.30 Sırbistan-Türkiye
1 Haziran Cumartesi:
21.00 Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar:
23.00 ABD-Türkiye