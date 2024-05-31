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A Milli Kadın Voleybol Takımı Sırbistan'ı Mağlup Etti

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki altıncı maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları, dördüncü galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki altıncı maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

Milletler Ligi'nde dördüncü galibiyetine imza atan Filenin Sultanları, Arlington'ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında kalan maçlarda Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, ABD etabındaki üçüncü maçında yarın TSİ 21.00'de Güney Kore ile karşılaşacak.

Salon: College Park Center, Arlington

Hakemler: Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.), Fabin Denis Mozzo Carbajal (Uruguay)

Sırbistan: Mirkovic, Lazovic, Kurtagic, Bjelica, Lozo, Osmajic, Popovic (L) (Uzelac, Milenkovic, Malesevic, Bukilic, Miljevic, Mijatovic)

Türkiye: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Derya, Eda, Gizem (L) (Ayça, Tuğba, Cansu, Aslı)

Setler: 18-25, 31-33, 25-21, 21-25

Süre: 1 saat 50 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Filenin Sultanları Sırbistan Spor Güncel Haberler

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